Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын указом президента Российской Федерации награжден юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

5 мая во Дворце съездов Мансудэ посол России А. Мацегора в торжественной обстановке передал медаль министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону.

Северокорейский лидер награжден за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в Корейской Народно-Демократической Республике, сообщается на страничке российского посольства в этой стране в Фэйсбуке.