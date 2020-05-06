Дворцовый комплекс XVIII века продают с 2016 года. За это время он подешевел с 2 миллионов до 270 тысяч долларов. Очередная попытка реализовать историческое здание по улице Ожешко будет предпринята 25 мая.

По информации Госкомитета по имуществу, новому собственнику достанется историческое трехэтажное здание площадью 1955 «квадратов». Помимо самого дворца победитель торгов получит семь прилегающих к нему построек, а также право аренды земельного участка площадью порядка 90 соток на 50 лет.

В позапрошлом году самым вероятным покупателем считали китайскую компанию, которая намеревалась открыть гостиницу и ресторан. Помимо этого, в разное время сообщалось, что во дворце будет работать загс, школа талантов, экологический музей.

Здание по улице Ожешко в Гродно было построено в 1786 году для медицинской академии. В 1795 году король Речи Посполитой Станислав Август Понятовский подарил постройку князьям Святополк-Четвертинским. При них дворец был перестроен: здесь появились флигели, декоративные балконы и дополнительный этаж. После окончания Второй мировой войны и до 2014 года в дворцовом комплексе размещалась военная комендатура.