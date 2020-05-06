2 апреля председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц отстранил от должности 39-летнего руководителя кричевской вертикали Сергея Шацкого («Народная Воля» написала об этом событии в №29 за 10 апреля). До настоящего времени он на прежнюю должность не вернулся. Нет его и в Кричеве.

Почему молчат госСМИ

В Кричеве многие негодуют: председателя райисполкома отстранили от должности, районом временно руководит другой человек, а сайт РИКа, «районка» «Кричевская жизнь» и областные «Могилевские ведомости» не написали ни строчки ни о факте отстранения, ни о его причинах. Если бы не «Народная Воля», люди продолжали бы находиться в неведении.

Многие надеялись, что ситуацию в Кричеве после всестороннего изучения прокомментирует глава государства, однако он, похоже, занят другими проблемами. Но ведь можно было поручить чиновникам рангом пониже разъяснить кричевлянам, куда неожиданно исчез их руководитель.

Конечно, молчание чиновников и госСМИ можно объяснить тем, что инцидент в Кричеве нанес значительный урон репутации власти, представлению о ее профессионализме. Судите сами: 26 декабря прошлого года председатель облисполкома по согласованию с президентом назначает Шацкого председателем Кричевского райисполкома, местный райсовет тут же единогласно его утверждает, а спустя всего-навсего три месяца его застают на рабочем месте в… И, надо полагать, дело было не в следовании рекомендациям Александра Лукашенко по принятию профилактических мер против коронавируса. В любом случае, прокол налицо!

Вернется ли Шацкий в Кричев?

С большой долей вероятности можно утверждать, что он к настоящему времени от должности освобожден. Спустя несколько дней после публикации в «Народной Воле» материала об отстранении Шацкого от должности с сайта РИКа его фамилию убрали из графы «председатель райисполкома», а распоряжения от имени исполкома подписывает заместитель председателя райисполкома – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Игорь Метелица. И хотя «районка» в последнее время не публикует сообщения, как это было ранее, о проводимых совещаниях и вопросах, обсуждаемых под руководством временного руководителя района, сомнений нет: все ждут назначения в Кричев нового человека.

Надо полагать, Леонид Заяц и помощник президента, главный инспектор по Могилевской области Александр Субботин подбирают (возможно, уже подобрали) кандидатуру на должность руководителя кричевской вертикали власти. И это должен быть человек, не только четко знающий, как себя вести на руководящей должности, но и разбирающийся в кадрах, в экономике, знающий специфику города и региона. В конце концов, способный удержать ситуацию под контролем в сложный период и «сдать экзамен» в выборный год. Видимо, так рассуждают вышеназванные чиновники при подборе кандидатуры руководителя в Кричев, перед тем как согласовать ее с А.Лукашенко. Подождем «кадрового дня», когда кричевлянам будет представлен новый руководитель.

Что касается С.Шацкого, то, конечно, любопытно, в каком районе и на какой должности он «всплывет». Всегда интересно, как и на каких весах в Беларуси сильные мира сего взвешивают «грех» провинившегося чиновника, определяя его дальнейшую судьбу.

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Газета «Народная Воля» № 36 (4494)