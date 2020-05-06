Анна Королевич из Пинска и Матвей Герилович из Речицы стали призерами Всемирной школьной олимпиады «Великая Победа».

В интеллектуальном соревновании приняли участие свыше 55 тыс. детей более чем из 40 стран мира.

Всемирная школьная олимпиада, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала в феврале этого года в онлайн-формате и состояла из трех туров.

Задания главного теста «Я знаю! Я помню!» были разработаны учеными-историками Российского военно-исторического общества и НИИ военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Оглашение результатов олимпиады «Великая Победа» состоялось также в онлайн-формате. Победителями были объявлены Марьяна Авдеенко, Вячеслав Иванчин, Владимир Канунников, Галина Машенцева из России и Асель Искенова из Киргизии.