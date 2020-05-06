Андрей Макаревич женился в четвертый раз. Его избранницей стала израильтянка Эйнат Кляйн - профессиональный фотограф и гид (ФОТО)

Известный музыкант Андрей Макаревич женился в четвертый раз. Его новой избранницей стала израильтянка Эйнат Кляйн, профессиональный фотограф и гид, создатель проекта TravelLab, которая в прошлом занималась журналистикой, сообщает NEWSru Israel.

Как рассказал сам Макаревич в интервью «Комсомольской правде», церемония бракосочетания состоялась еще в декабре 2019 года, но лидер «Машины времени» не афишировал это. Он также сообщил, что познакомился с Эйнат во время путешествия в Эфиопию.

В настоящее время Эйнат Кляйн находится в Израиле, а Андрей Макаревич — в России. Карантин на какое-то время разлучил их. Эйнат должна была прилететь к музыканту, но все рейсы отменили. «Теперь общаемся в Zoom и ждем, когда появится возможность встретиться», — сообщил Макаревич.

Как сказал 66-летний музыкант, его супруга — «молодая, красивая, умная». И ему просто повезло встретить новую любовь.

«Свадьбы как таковой не было на самом деле. Я не большой любитель этих общественных мероприятий», — отметил Макаревич. Влюбленные решили не устраивать пышного мероприятия и организовали скромную церемонию. Судя по всему, молодожены провели торжественную процедуру в Израиле.

Эйнат Кляйн давно живет в Израиле, но родилась в Киеве. По образованию она специалист по Ближнему Востоку. Сначала она окончила журфак в родном городе, а потом училась на историческом факультете в Бар-Иланском университете в Тель-Авиве.

Андрей Макаревич был уже трижды женат.

Его первой избранницей стала Елена Фесуненко. С ней Макаревич познакомился в архитектурном институте Москвы, в котором будущий музыкант учился после того как закончил среднюю школу. Елена, дочь известного в советское время политобозревателя Гостелерадио Игоря Фесуненко, была студенткой этого же института. Но брак с ней распался спустя три года.

После развода Макаревич около 10 лет был холостяком, пока не повстречал Аллу Голубкину, которая была косметологом и супругой близкого друга Макаревича — гитариста группы Алексея Романова. В 1986 году влюбленные сыграли свадьбу, и вскоре в семье родился сын, которого назвали Иваном. Но вскоре после рождения ребенка пара развелась.

В третий официальный брак Макаревич вступил только через 14 лет. Его супругой стала Наталья Голубь — костюмер группы «Бригада С» руководителем, которой является Гарик Сукачев. В 2003 году пара официально оформила взаимоотношения. Третья семья Макаревича просуществовала намного больше двух предыдущих, но спустя 7 лет тоже закончилась разводом.

Помимо сына Ивана у Андрея Макаревича есть еще две взрослые дочери, которые были рождены вне брака.

Нынешняя, четвертая по счету, жена Макаревича владеет пятью языками — русским, ивритом, арабским, английским и украинским. Очень много лет Эйнат посвятила туризму. «Журналист, фотограф и, как нынче модно говорить, профессиональный путешественник… Воплощаю мечту многих — путешествую по миру и получаю за это деньги. Также деньги я получаю за статьи, фотографии и накопленные знания и опыт, которые вообще-то бесценны», — так о себе писала Эйнат на страницах журнала «Сноб».