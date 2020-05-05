К маю 2021 года на Минском автозаводе должно быть произведено 10 электробусов, которые будут отправлены в регионы страны.

Такое поручение дал президент Беларуси Александр Лукашенко 5 мая во время посещения республиканского полигона для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения Национальной академии наук.

МАЗ уже производит опытные образцы транспортных средств на электрической тяге. Завод готов наладить их серийное производство. Об этом рассказал руководитель предприятия Валерий Иванкович.