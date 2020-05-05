В московской больнице в Коммунарке скончался член президиума Российской академии наук (РАН), академик Евгений Микрин, у которого ранее был диагностирован коронавирус.

О смерти ученого сообщил ТАСС президент РАН Александр Сергеев.

«Он умер в расцвете сил, ему еще не было 65 лет. Это был очень яркий человек, всю свою жизнь посвятивший развитию отечественной космической программы. Он был генеральным конструктором НПО «Энергия», отвечал за пилотируемую программу. Фактически, мы потеряли ключевого ученого, отвечавшего за связь фундаментальной науки с практическим космосом», — сказал он.

В должности генконструктора пилотируемых программ Микрин руководил всеми перспективными тематиками в области пилотируемой космонавтики. 9 апреля он присутствовал на пилотируемом запуске с космодрома Байконур, во время которого на МКС отправился новый экипаж.

15 апреля глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что коронавирус обнаружен у 30 сотрудников ракетно-космической отрасли. Два специалиста 62 и 68 лет скончались в больницах, сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет. Позднее стало известно, что коронавирусом заражены 42 работника космической отрасли, включая Микрина, еще четверо выздоровели.