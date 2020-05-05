5 мая отметили свой профессиональный праздник специалисты водолазно-спасательной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

По информации МЧС, функционирует эта служба в подразделениях структуры с 1991 года. В начале своего зарождения она была представлена отделением водолазной службы Республиканского специализированного отряда военизированной пожарной службы МВД БССР.

В 2007 году в Республиканском отряде специального назначения МЧС был создан Центр водолазно-спасательной службы с функциями координации деятельности подразделений водолазно-спасательной службы и подготовки водолазов. Основными задачами для водолазов МЧС является спасение людей, терпящих бедствие на воде и под водой, проведение работ на воде и под водой для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, подготовка спасателей-водолазов и спасателей-пловцов.

Кстати, у водолазов принято, чтобы самый опытный водолаз оставался на берегу.

Видео подготовлено Республиканским центром пропаганды МЧС.