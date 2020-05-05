Самый четкий в мире снимок Луны создал астрофотограф из США

Астрофотограф из американского штата Калифорния сделал самые четкие в мире снимки кратеров Луны при помощи «лунного терминатора». Фотографии опубликованы в Instagram.

Фотограф Эндрю Маккарти использовал тысячи снимков Луны в разных фазах, чтобы показать поверхность спутника Земли во всей красе. Он объединил несколько фото по линии светораздела, отделяющей освещенную часть объекта от неосвещенной.

Из-за игры света, вызванного «лунным терминатором» (так называется линия между освещенными и темными сторонами Луны), кратеры выглядят вытянутыми и более заметными.

«Эта Луна может показаться вам немного смешной. Всё потому, что это нереальное изображение. Из изображений двух недель растущей Луны я взял участки с наибольшей контрастностью (прямо перед терминатором, где тени самые длинные), выровнял и смешал их, чтобы показать богатую текстуру всей поверхности», – написал Маккарти в Instagram.

Он признался, что работа была очень утомительной, потому что каждое изображение нужно было сопоставлять с трехмерной сферой и настраивать так, чтобы каждое фото было выровнено.