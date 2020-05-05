Большинство населения считает, что государство должно поддержать всех работодателей, столкнувшихся с кризисом, вне зависимости от формы собственности.

Об этом сообщила академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова, комментируя результаты проведенного компанией SATIO в апреле опроса, с целью изучения реакции белорусов на коронавирус. Результаты исследования были представлены на онлайн-встрече, проведенной в рамках проекта «Открытый диалог по экономическим реформам». В опросе приняло участие 1011 человек.

По словам Катерины Борнуковой, в ходе опроса выяснилось, что 69% населения убеждены в необходимости оказания помощи со стороны государства всем работодателям: и государственным, и частным, вне зависимости от формы собственности. Лишь 10% респондентов считает, что помощь должна оказываться только государственным предприятиям, а 15% — только частным.

«То есть мы видим мощную поддержку того, что государство должно принять меры достаточно универсального характера», — констатировала Катерина Борнукова.

Она также озвучила данные опроса, согласно которым, 49% респондентов считают, что в первую очередь помощь следует оказать «всем предприятиям и организациям, которые нуждаются в поддержке».

22% убеждены, что первоочередную поддержку надо оказать стратегически важным для страны предприятиям, а еще 17% считает, что в такой помощи нуждаются «предприятия, которые могут быть полезны в момент кризиса».

О необходимости помогать в первую очередь крупнейшим предприятиям с большим числом сотрудников, сообщило лишь 5% опрошенных.

Катерина Борнукова также рассказала, что больше всех снижение доходов в результате кризиса в Беларуси почувствовали занятые в сфере обслуживания. Наибольшее сокращение доходов ощутили занятые в сфере торговли и ремонта (71%), услуг (60%), транспорта и связи (57%), образовании (55%) и промышленности (51%).

При этом экономист обратила внимание, что в Минске и крупных городах, доля столкнувшихся с падением доходов оказалась выше, чем в регионах. Это связано, прежде всего, с лучшей развитостью в крупных городах сферы услуг.

Кроме того, опрос зафиксировал, что на частных предприятиях больше почувствовали сокращение доходов (59%), нежели на государственных (47%).