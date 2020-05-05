5 мая специалисты из Института прогрессивного образования назвали самые востребованные профессии после пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Переход многих компаний на удаленную работу повысит востребованность на рынке труда программистов, контент-менеджеров, SMM-специалистов, экспертов по цифровизации процессов и специалистов по организации времени.

Кроме того, востребованы будут сотрудники интернет-магазинов, работники колл-центров, диспетчеры доставки и курьеры-водители.

Отмечается, что вырастет спрос на антикризисных консультантов для продвижения компаний в тяжелых обстоятельствах. Кроме того, долгая самоизоляция может привести к востребованности психологов.

Специалисты по бытовым услугам (сантехники, электрики) также не останутся без внимания.