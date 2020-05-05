Популярная российская певица опубликовала видео в Instagram и обратилась к своим поклонникам.

Целый месяц Надежда Бабкина боролась за свою жизнь. В конце апреля ее выписали из клиники, однако многие поклонники продолжали задаваться вопросами, действительно ли с ней все в порядке. Ведь, по мнению многих, после искусственной комы невозможно вот так быстро восстановиться.

Чтобы прекратить поток этих вопросов, Надежда Георгиевна лично обратилась к своим поклонникам. Она записала видео, в котором показала, как выглядит сегодня, а также рассказала, как она сегодня себя чувствует, и посоветовала всем беречь себя.

«Да, я прошла испытание. Никому не желаю это проходить, но кто его знает, где эта зараза находится и откуда она прицепится. Надо просто четко следовать тем правилам, которые придуманы для нас. Давайте беречь друг друга, понимать, сострадать и сочувствовать. Испытание очень сложное и тяжелое», — поведала певица.

Сейчас Надежда Бабкина постепенно возвращается к прежней жизни, хотя и признается, что это дается ей не так просто. Врачи по-прежнему находятся с ней на связи. Медиков, к слову, Надежда Георгиевна поблагодарила особо. Ведь они не оставляли ее без внимания, а «помощь нужна была ежеминутно».