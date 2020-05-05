На «ГродноАзоте» 12 работников заболели коронавирусом, сообщает TUT.BY со ссылкой на издание предприятия «Гродненский химик»

По состоянию на 4 мая на заводе 12 человек заболели коронавирусом. Еще 54 сотрудника являются контактами первого уровня. Также на предприятии у 6 человек пневмония.

Ранее там сообщали, что для сотрудников закуплены защитные маски, перчатки, дезинфекторы и антисептики. График работы сменного персонала изменен для снижения числа контактов на проходных и в столовых. Персонал передвигается на специальных рейсовых автобусах, организована дезинфекция помещений и транспорта.

Также на предприятии разработан алгоритм действий начальников структурных подразделений в случае обнаружения у работника цеха коронавирусной инфекции.