Американский лидер Дональд Трамп выдвинул кандидатуру заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер на утверждение на пост посла США в Беларуси, сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на сайт Белого дома.

О намерении выдвинуть Фишер на этот пост Трамп заявил 20 апреля. Если Сенат одобрит кандидатуру, она станет первым американским послом в республике с 2008 года.

Ранее Фишер была заместителем постпреда США при НАТО, временным поверенным в делах США в России и работала в американских посольствах в Грузии и Украине.

Беларусь отозвала своего посла Михаила Хвостова из Вашингтона в марте 2008 года. После этого белорусскую столицу покинула глава дипмиссии США Карен Стюарт. С того момента посольства возглавляются временными поверенными в делах.

В последнее время американская и белорусская стороны нарастили контакты. Было заявлено о скором возобновлении присутствия дипломатов в странах на уровне послов.