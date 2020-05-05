4 мая под эгидой Европейского союза при поддержке ООН стартовал «марафон» по сбору средств на борьбу с коронавирусом, в частности на разработку вакцины от вируса и поиск эффективного лечения заболевших.

Международная видеоконференция доноров прошла в понедельник 4 мая под руководством Председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. На ней была объявлена цель – собрать 7,5 млрд евро (8,2 млрд долларов). Эти средства позволят ускорить разработку и производство общедоступной и недорогой вакцины, а также поиск более эффективных методов диагностики и лечения.

«Я хотел бы поблагодарить Европейскую комиссию и правительства стран, которые сыграли ведущую роль в организации этой важной конференции… Именно такая активная позиция востребована сегодня», – заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем обращении к участникам конференции. Он напомнил, что буквально за несколько месяцев пандемия охватила весь мир. Коронавирусом заразилось более 3,3 млн человек, а 230 тысяч больных умерли от него.

Для того, чтобы замедлить передачу коронавируса и спасти жизнь людей, сегодня, по словам Генерального секретаря ООН, как никогда раньше, решающее значение имеют скоординированные меры в сфере общественного здравоохранения. Вирус продолжает свое шествие по планете и проникает в страны, которые меньше других способны справиться с этой опасной ситуацией.

Как подчеркнул Гутерриш, в нашем взаимосвязанном мире никто не может чувствовать себя в безопасности, пока вирус не будет побежден везде, куда бы он ни добрался. Он приветствовал инициативу Всемирной организации здравоохранения по мобилизации глобального сотрудничества с целью ускорения разработки и производства новых средств диагностики, лечения и вакцин от COVID-19 и обеспечения их справедливого распределения.

«Эти новые средства призваны помочь нам полностью контролировать пандемию… Это – единственный путь к миру, свободному от COVID-19», – сказал глава ООН. Он добавил, что обещанная сегодня финансовая поддержка – это только начало, но в будущем потребуется значительно больше средств, в том числе для укрепления систем здравоохранения во всем мире.

«Я приветствую принятые сегодня обязательства выделить первоначальные взносы в размере 7,5 млрд евро. Однако для того, чтобы результатами смогли воспользоваться люди по всему миру, нам, скорее всего, понадобится в пять раз больше средств», – сказал глава ООН. Он сообщил, что 23 мая состоится еще одна встреча, направленная на поддержку этой инициативы.