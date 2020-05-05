Для кого акция «Белкниги»?

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ОАО «Белкнига» рекламирует себя в разных акциях, проводимых к этой славной дате.

Вот какие пафосные строки опубликованы на интернет-странице ОАО: «Не оставляем без внимания и главных героев праздника – людей, чьими усилиями была выкована Победа. Так, ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним (при предъявлении удостоверения), во всех книжных магазинах сети в период с 06.05.2020 по 12.05.2020 и с 01.07.2020 по 07.07.2020 будет предоставляться скидка 10% на все покупки!»

Как говорится, реклама – двигатель торговли. Нет здесь места для морали и угрызениям совести? Прежде, чем объявлять на всю страну о таком позорном, не постесняемся этого слова, мероприятии, руководство уважаемой «Белкниги» могло бы навести справки, сколько у нас в стране осталось ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненным к ним. И сколько лет самому младшему из них. Кто в состоянии дойти до магазина. И у кого зрение позволяет читать.

Не лучше ли было бы книготорговцам самим навестить каждого, кто дожил с той горестной поры до наших дней, и бесплатно вручить по прекрасному хорошо иллюстрированному фолианту на оставшуюся память? Чтобы, если глаза читать старикам уже не позволяют, то хотя бы картинки посмотрели.

Численность ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Республике Беларусь по состоянию на 01.04.2020

(По информации Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь)

http://mintrud.gov.by/ru/chislvet