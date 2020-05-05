16 марта Минздрав поручил медучреждениям «ограничить с учетом имеющихся возможностей» мероприятия по диспансеризации, плановые вакцинации, скрининговые мероприятия и оказание реабилитационной помощи. Уже полтора месяца медики кладут в больницы преимущественно экстренных пациентов.

Многим пришлось на неопределенный срок отложить запланированные операции и обследования, а с обострениями хронических заболеваний справляться дома, передает Еврорадио.

«Продержаться бы до конца пандемии»

— У моей 55-летней мамы недавно начались серьезные проблемы с сердцем и пищеварительной системой. В поликлинике не могут поставить точный диагноз и назначить лечение, потому что нужны обследования, — рассказывает Еврорадио минчанка Ирина. — Например, ей надо пройти колоноскопию [эндоскопическое исследование кишечника. — Еврорадио]. Но дать направление врачи не могут из-за отмены плановых обследований. При этом мама почти ничего не может есть, похудела до 44 кг и сидит на лекарствах, которые не очень ей помогают.

В связи с эпидемиологической ситуацией обследования перенесли на неопределенный срок. Заболевшая женщина — астматик, то есть в группе риска по COVID-19, поэтому и сама опасается больниц и поликлиник. Но без медицинской помощи симптомы прогрессируют, их обострение уже заставляло родных обращаться в скорую помощь.

— Скрещиваем пальцы, чтобы состояние, хоть оно и тяжелое уже сейчас, продержалось на таблетках до конца пандемии. В любой больнице сейчас высокий риск подцепить коронавирус. А у мамы астма, ишемической болезнь сердца, гипертензия… Если бы изначально выделили несколько учреждений, где принимали только плановых больных, возможно, все было бы проще, — считает Ирина.

«Если и нас «закроют», кто сможет помочь?»

— Да, сейчас медучреждения госпитализируют только больных, которым экстренно нужна помощь, когда есть угроза жизни человека, — подтверждает Еврорадио хирург минского РНПЦ «Кардиология».

РНПЦ пока считаются «чистыми» от коронавируса медучреждениями, но работа в них также претерпела изменения. В «Кардиологии» в одних отделениях нагрузка снизилась из-за отмены плановых госпитализаций, а в других — заметно возросла.

— Это касается операций. Мы проводим весь спектр операций, связанных с нашим профилем, плюс сейчас увеличилась нагрузка по пациентам с острым коронарным синдромом. То есть, мы оказываем помощь тем пациентам в прединфарктном состоянии, которых раньше госпитализировали в БСМП и другие больницы. Сейчас в этих больницах COVID-19 и пациентов привозят к нам, — делится врач. — Также в наших отделениях остаются больные под наблюдением и на реабилитации — ранее это осуществлялось в Аксаковщине и 4-й больнице, там есть реабилитационные центры.

Каждый пациент сейчас — потенциально инфицированный, поэтому работники РНПЦ «Кардиологии» работают в средствах индивидуальной защиты. Хирург говорит, что к ним уже поступали несколько больных, у которых впоследствии подтвердился COVID-19, — их изолировали в боксы и перенаправили в другие медучреждения. Проблема в том, что новый вирус зачастую поражает именно сердечно-сосудистую систему и обостряет хронические сердечные и легочные патологии.

— РНПЦ стараются оставить «чистыми» от COVID-19 до последнего. Если и нас «закроют», кто сможет оказывать такого рода помощь? Но ситуация очень сложная. Заболевают и наши врачи, — добавляет сотрудник РНПЦ «Кардиология». — Не только из-за работы с пациентами. У многих сотрудников есть жены, мужья в других медучреждениях.