Представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев высказал обеспокоенность по поводу проведения парада 9 мая. ВОЗ считает, что такое мероприятие может иметь негативные последствия, если проводить его в период эпидемии.

«Особое волнение вызывает возможное участие в этом мероприятии людей пожилого возраста, среди которых отмечается тяжелое течение заболевания и высокий уровень смертности от COVID-19», – пояснил он.

Как пишет БелаПАН, Батыр Бердыклычев напомнил, что «скопления людей, при которых невозможно обеспечить дистанцию между людьми в 1,5–2 метра, повышают риск передачи вируса и способствуют дальнейшему распространению инфекции».

Во время своего визита в Беларусь 7-11 апреля, ВОЗ в итоге рекомендовала Беларуси перенести массовые мероприятия и предпринять меры по усилению физического дистанцирования. Как уточнил Батыр Бердыклычев, выполнение рекомендаций ВОЗ является прерогативой правительства страны.