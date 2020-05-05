Экономический кризис, связанный с эпидемией коронавируса, уже в марте негативно сказался на финансовом состоянии белорусских коммерческих банков (без учета Банка развития), чистая прибыль которых рухнула почти в 2 раза по сравнению с мартом прошлого года – до 54,2 млн. рублей.

Ниже, чем в прошлом году (на 24,3 млн. рублей), оказалась и прибыль по итогам первого квартала текущего года, составившая 209,1 млн. рублей.

Более того, величина необслуживаемых активов у банков в марте увеличилась по сравнению с февралем на 0,56 млрд. рублей и достигла рекордного за последние годы уровня в 3,62 млрд. рублей. Но доля необслуживаемых активов в активах, подверженных кредитному риску, в марте составила всего 5,3%, что меньше, чем в марте прошлого года, когда данный параметр равнялся 6%.

Достаточность нормативного капитала белорусских коммерческих банков также снизилась, хотя и осталась на высоком уровне – 15,1%, что существенно ниже, чем год назад, когда она равнялась 18,1%. Но данное снижение является следствием переоценки валютной части активов, вызванной ростом курсов евро и доллара по отношению к белорусскому рублю. Переоценка привела к росту валютных активов в рублевом эквиваленте в марте на 8,1 млрд. рублей по сравнению с февралем – до 49,9 млрд. рублей.

Население набрало кредитов в расчете на девальвацию

Реальное увеличение задолженности, то есть без роста за счет переоценки валютной части, в марте также имело место, хотя и было намного более скромным.

Рублевая задолженность предприятий и населения перед белорусскими банками в марте текущего года увеличилась по сравнению с февралем на 1,15 млрд. рублей и достигла 27,6 млрд. рублей. В марте прошлого года прирост составлял всего 73,5 млн. рублей. При этом задолженность секторов экономики в иностранной валюте снизилась, но всего на 7 млн. долларов – до 10,85 млрд. долларов.

Задолженность частных предприятий в белорусских рублях выросла в марте на 483,8 млн. рублей – до 6,82 млрд. рублей, а задолженность государственных предприятий поднялась на 184,3 млн. рублей – до 5,65 млрд. рублей.

Таким образом, белорусские коммерческие банки в марте оказали значительную поддержку предприятиям страны.

Выросли и объемы кредитования населения, но это было вызвано, в значительной степени, девальвационными ожиданиями физических лиц, которые спешили взять рублевые кредиты для покупки товаров, которые могли подорожать в связи с ослаблением белорусского рубля. В результате задолженность физических лиц, номинированная в белорусских рублях, в марте увеличилась по сравнению с февралем на 429,3 млн. рублей – до 14,84 млрд. рублей.

В частности, задолженность населения по потребительским кредитам в национальной валюте увеличилась на 284,8 млн. рублей – до 5,84 млрд. рублей. Прирост оказался примерно в 3 раза больше, чем в марте прошлого года.

Задолженность физических лиц по кредитам на финансирование недвижимости выросла в марте на 146,2 млн. рублей и достигла 8,9 млрд. рублей. Прирост оказался примерно в 2 раза больше, чем в марте прошлого года. Столь значительное увеличение может объясняться как девальвационными ожиданиями, так и увеличением государственной поддержки многодетным семьям.

Новые правила кредитования не меняют ситуацию на рынке

На фоне кризисных явлений, в мае в Беларуси изменились правила финансирования населения в банках и микрофинансовых организациях. Они планировались давно и не связаны с кризисом, вызванном пандемией.

Новый порядок предоставления кредитов банками установлен постановлениями правления Национального банка от 31 марта 2020 года №99 и №100. В целом они закрепляют уже сложившуюся практику, и изменения правил предоставления кредитов банками, в основном, касаются усовершенствованию коммуникации между банками и клиентами.

В частности, банки обязаны предоставлять кредитополучателю информацию о задолженности по его запросу, по меньшей мере один раз в месяц и без взимания вознаграждения. А кредитополучатель получил право требовать от банка письменное подтверждение полного исполнения обязательств по кредитному договору.

Банки, как и ранее, имеют право потребовать досрочно выплатить кредит в случае нарушения кредитополучателем ряда условий. В таком случае банки должны проинформировать клиента о своем решении и предоставить ему три месяца на возврат кредита.

Более существенные изменения произошли на рынке микрофинансирования. 27 апреля вступил в силу указ президента РБ от 23 октября 2019 года №394 «О предоставлении и привлечении займов». Им установлено, что проценты за весь срок пользования микрозайма не могут превышать его двукратной суммы, а штраф или пеня не может быть больше половины микрозайма. Ломбардам разрешено предоставлять микрозаймы под залог транспорта без передачи предмета залога ломбарду, а также заниматься комиссионной торговлей и хранением вещей.

Рынок микрокредитования в Беларуси намного меньше банковского. По данным Нацбанка, сумма предоставленных микрозаймов в 2019 году выросла на 20% по сравнению с 2018 годом и достигла 131 млн. рублей. Начальник главного управления регулирования некредитных финансовых организаций Нацбанка Дмитрий Набздоров в ходе онлайн-брифинга о вступлении в силу указа №394 заявил, что в текущем году рынок микрофинансирования может вырасти как минимум в 1,5 раза.

Кризис, связанный с эпидемией, может внести свои коррективы в эти планы. С одной стороны, он уже привел к росту спроса на кредиты как со стороны населения, так и со стороны предприятий. Однако эта тенденция может скоро смениться на противоположную, особенно в том случае, если кризис затянется. Дело в том, что способность физических и юридических лиц обслуживать кредиты будет снижаться, поэтому банкам придется ограничить выдачу кредитов, ведь они не смогут долго жертвовать своей прибылью.

Да и спрос на кредиты может сократиться сам по себе, так как они станут слишком дорогими для многих кредитополучателей. Изменить ситуацию могло бы снижение ставки рефинансирования Нацбанка, но он пока не демонстрирует никакого стремления это делать.

Тем не менее, что-то предпринимать придется, так как ситуация в банковской системе РБ ухудшается. На это указывает, в частности, прекращение Беларусбанком приема новых заявок на выдачу кредитов на покупку жилья на общих основаниях. В то же время, банк продолжает давать кредиты на строительство жилья, на приобретение и строительство жилья по системе стройсбережений, на приобретение жилья с использованием субсидий, а также на строительство дач. Примеру Беларусбанка могут последовать и другие банки. Выдача кредитов становится для них все более рискованным делом.