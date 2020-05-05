В немецком городе Дюссельдорф в субботу 2 мая задержаны двое мужчин – 39-летний белорус и 44-летний хорват, которых подозревают в краже вещей из магазина одежды. Об этом сообщила местная полиция.

Согласно данным правоохранителей, пара взломщиков проникла в торговый объект на улице Акерштрассе ранним утром через подвал. Оттуда они унесли, среди прочего, множество предметов одежды. Процесс зафиксировала камера наблюдения.

Благодаря записи сотрудник магазина в 19.30 узнал мужчин, когда те находились на площади Воррингерплац, неподалеку от Акерштрассе. Он дал знать полицейским, и те задержали подозреваемых, у которых нашли похищенное и инструмент для взлома.

Сообщается, что белорус и хорват уже известны правоохранителям. Они находятся под стражей.