Народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко презентовал песню и клип, от которых мороз по коже. Композиция называется «Устал…». И она как никогда на злобу дня.

«Устал от беготни и заморочек… – поет Ярмоленко. – Устал ждать, может, завтра станет лучше, руками разгоняя тучи… Устал!

Устал ходить по струнке и бояться, к дверям в метро не прислоняться, в серой толпе не выделяться…

Устал в заботах утопать беспечно, забыв, что жизнь не бесконечна и судный день уже настал…

Устал…»

Из уст Анатолия Ярмоленко, который всегда «на позитиве», такие слова звучат несколько неожиданно. «Народная Воля» поинтересовалась, как возникла эта

песня.

По словам Анатолия Ивановича, песня им прочувствована от начала до конца.

«У каждого бывает такая минутная слабость, когда кажется: всё, устал, не могу

больше! – говорит Ярмоленко. – Я сам по натуре пахарь, всегда иду вперед и в атаку. И когда у меня бывают такие минуты, я всегда ищу надежду. И в этой песне тоже, как мне кажется, финал позитивный…

Кстати, автор музыки – Аркадий Хаславский, стихи Леона Агулянского, оба автора живут в Израиле.

Эта песня у меня была уже готова, но там была другая музыка, вальс. А в результате сделали рОковую композицию. И всё сошлось, песня получилась, как мне кажется.

В эти весенние дни к нашим повседневным проблемам прибавилось серьезное испытание – коронавирус. Никто не предполагал, что так может быть… Мы к такому (изоляции, карантину и самоизоляции) были не совсем готовы. И от всех принятых мер, нужных и, наверное, правильных рекомендаций начинаем уставать. Но надо найти в себе силы, выдержку, надо проявить дисциплинированность, чтобы это пережить! И всё пройдет, как страшный сон… Всё будет хорошо!»

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Газета «Народная Воля» № 35 (4493)