Президент Беларуси позитивно оценил наработки по созданию электротранспорта и пригрозил серьезной ревизией Национальной академии наук (НАН).

Это произошло 5 мая во время посещения им республиканского полигона для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения НАН.

«Меня это впечатляет, даже очень впечатляет. Не ожидал, что за короткое время они смогут такое сотворить», – похвалил он белорусских разработчиков.

Глава государства отметил перспективность этого направления с учетом экологической обстановки и введением в строй Белорусской атомной электростанции.

Лукашенко также заявил: «В целом нам надо подвергнуть серьезной ревизии работу Академии наук. Хотя это непросто. Там действительно умные, талантливые люди собраны. И посмотреть по основным направлениям, как работает Академия наук, как выполнены принятые нами решения».