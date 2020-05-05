В столице 5 основных зон отдыха с подобными развлечениями: Центральный детский парк имени Максима Горького, парк культуры и отдыха им. Челюскинцев, парк им. 50-летия Великого Октября, парк им. 900-летия г. Минска и ООО «Парк развлечений Дримленд».

13 субъектов хозяйствования осуществляют эксплуатацию 85 потенциально опасных объектов. Из них 50 – стационарных, 11 – передвижных, 24 – водные горки.

По информации Минского городского управления Госпромнадзора, их специалисты перед началом сезона проверили это хозяйство для определения его готовности к сезонной эксплуатации. На особом контроле у них – график вывода из эксплуатации и замены аттракционов. До нынешнего года была предусмотрена замена двенадцати, отработавших нормативный срок службы. За период с 2013 года по апрель 2020 года демонтировано и снято с учета 7, а установлено и введено в эксплуатацию 14 новых стационарных аттракционов.

В КУП «Минскзеленстрой» подтверждают информацию, что уже ведутся работы по монтажу нового аттракциона «МИКС» в Центральном детском парке им. М. Горького, на который смогут попасть посетители старше 8 лет и ростом выше 120 см.