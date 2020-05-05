В Беларуси выявлено 18350 случаев коронавируса, заявил сегодня журналистам президент Александр Лукашенко.

Белорусский руководитель озвучил, что в Беларуси на данный момент зафиксировано 18350 человек, у которых выявлен коронавирус. «Это всего 8,7% от всех тестируемых. Тестируемых у нас на утро было 211369 за два с половиной месяца», — рассказал Александр Лукашенко. При этом данное соотношение в других странах хуже, чем в Беларуси. По состоянию на утро в стране было порядка сотни умерших от ряда болезней, осложненных коронавирусом.

Александр Лукашенко сообщил, что на сегодня всех случаев пневмонии в Беларуси примерно 12,4 тыс., включая коронавирусные, что для страны не много. При этом только около 1 тыс. человек классифицируются как тяжело больные, что составляет в районе 8%. Беларусь обладает достаточным количеством аппаратов искусственной вентиляции легких — 2,5 тыс., плюс в запасе большое количество наркозно-дыхательных аппаратов. «У нас только десятая часть ИВЛ на сегодняшний день задействована. Так к чему шум на этих каналах (речь о Telegram-каналах. — Прим.)», — обратил внимание глава государства, передает его пресс-служба.

По данным Александра Лукашенко, за сутки в Беларуси освободилось 300 коек.

По официальной статистике Минздрава, в Беларуси на 5 мая выздоровели и выписаны 3771 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 18350 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,7% от количества проведенных тестов. Всего проведено 211 тыс. 369 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 107 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Всего в мире к утру 5 мая зарегистрирован 3642191 случай заражения COVID-19. Прирост за сутки – 2,2% (79377 позиций).