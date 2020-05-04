11 мая подать заявления на визу можно в Бресте, Гродно и Минске, сообщили в пресс-службе правительства Польши.

Визовые центры Польши в Бресте, Гродно и Минске работу возобновляют частично, пишет Mlyn.by. Документы на визу могут подать люди:

которые работают в Польше и имеют действующие разрешения на работу, декларации о назначении работы или справку о внесении заявки в реестр сезонных работ;

держатели польской карты;

водители международного транспорта.

Заявку о дате подачи заявления на визу нужно отправить на электронную почту:

info.polminsk@vfshelpline.com — визовый центр в Минске;

info.polgrodno@vfshelpline.com — визовый центр в Гродно;

info.polbrest@vfshelpline.com — визовый центр в Бресте.