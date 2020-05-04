Мировые цены на нефть падают на торгах утром 4 мая. Согласно данным электронных торгов ICE, на 11:20 по минскому времени нефть марки Brent потеряла 2,53% и стоит 25,77 доллара за баррель.

WTI упала на 7,03% до 18,39 доллара за баррель.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, который, в свою очередь, во многом зависит от цен на нефть.

По итогам марта официальная средняя зарплата белорусов в долларах выросла, но не везде

Как результат, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи курс доллара уже вырос на 1,65% до 2,4541 рубля, а евро – на 2,22% до 2,6844 рубля.

Российский же рубль подешевел на 2,22% до 3,2451 белорусского рубля за 100 российских.