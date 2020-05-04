При постройке курятника на дачном участке житель Витебска обнаружил целый склад боеприпасов. Несколько десятков минометных мин и артиллерийских снарядов обезвредили 9 апреля неподалеку от двух деревень в Витебском районе.

Он копал канаву под будущую хозпостройку, когда наткнулся на подозрительные металлические предметы. Рассмотрев их получше, витеблянин вызвал милицию.

На дачный участок выслали саперно-пиротехническую группу войсковой части 5524. Они извлекли из земли 46 ручных гранат, 21 минометную мину калибра 81 миллиметр, артиллерийский снаряд калибра 75 миллиметров и 50 артиллерийских взрывателей.

Саперы вывезли обнаруженные боеприпасы, которые относятся к периоду Второй мировой войны и уничтожили их, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.