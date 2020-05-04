С 1 мая по 31 августа 2020 года белорусские и зарубежные авторы могут отправить свои пьесы на конкурс-фестиваль современной белорусской драматургии WriteBox.

Он проводится с 2016 года и является независимым проектом, объединяющим драматургов, режиссеров, театральных критиков и зрителей.

В этом году на WriteBox принимаются работы в двух номинациях – «Новая пьеса» и «Пьеса для детей». Нововведением фестиваля является выделение в отдельное конкурсное направление драматургии для детей.

«Здесь рассказывают истории» – слоган конкурса-фестиваля в 2020 году. Организаторы WriteBox предлагают рассказать свою историю, поделиться своими видением мира в формате пьесы как опытным, так и начинающим драматургам. «Пьеса – это история, смешная, драматичная, ироничная или абсурдная, несвязная или обрывочная. Не важно, какая, потому что мы разные. По-разному видим этот мир и реагируем на него», – говорит руководитель проекта театровед Виктория Белякова.

Традиционно конкурс-фестиваль будет проходить в несколько этапов. На первом этапе команда жюри после прочтения всех присланных работ составит шорт-лист конкурса. На втором – уже фестивальном этапе – будут организованы читки и обсуждения пьес шорт-листа, а также образовательная программа для драматургов.

В состав команды жюри входят белорусские театроведы, театральные критики, режиссеры, актеры и драматурги.

С пьесами-победителями WriteBox, отобранными и прочитанными на фестивале, продолжается режиссерская работа. Так появились постановки по пьесам «Летели качели» Константина Стешика в Гомельском городском молодежном театре (режиссер – Денис Паршин);«И не нами то придумано» Дмитрия Богославского в Белорусском государственном молодежном театре (режиссер – Денис Паршин); «Точки на временной оси» также Дмитрия Богославского в Могилевском областном театре драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича (режиссер – Татьяна Троянович); «Источники света» Андрея Иванова в Центре визуальных и исполнительских искусств «Арт Корпорейшн» (режиссер – Александр Марченко).

Работы конкурсантов принимаются на почтовый ящик writebox.fest@yandex.ru.