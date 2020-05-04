Пик эпидемии Covid-19 в Беларуси придется на 20-е числа мая. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил врач-эпидемиолог, завотделением медицинской статистики Минской областной клинической больницы Виктор Сущевич.

«Затем должно наступить снижение примерно к середине июня», — сказал он.

Эпидемиолог даже назвал «конкретную дату, когда мы забудем этот кошмарный сон – это 14 августа».

«Дай Бог, чтобы это было так или еще раньше», — заметил он.

В марте президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что пик эпидемии пройдет к Пасхе – 19 апреля.

«Мы сейчас, это мои ощущения, исходя из цифрового анализа заболеваемости, находимся на пике. Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз», — сказал Лукашенко 31 марта.