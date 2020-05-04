Мумия девочки-подростка с дорогим приданым была найдена в 3500-летнем гробу в Египте

Мумифицированные останки 15 или 16-летней девочки были найдены испанскими археологами во время раскопок возле города Луксор в Египте. Она находилась в гробу, вырезанном из ствола дерева платана. При ней были богатые ожерелья и кольца, которые, по мнению ученых, могли быть частью ее приданого. Также, помимо украшенной драгоценностями девушки, которая, вероятно, жила между 1580 г. до н.э. и 1550 г. до н.э. во время 17-й династии, команда исследователей нашла пару «удивительно хорошо сохранившихся сандалий».

Археологи раскопали открытый внутренний двор возле Луксора — рядом с могилой генерала 18-й династии — в преддверии нового строительного проекта в этом районе. Подросток был найден в деревянном гробу, завернутом в хлопковую простыню, причем ученые отмечают, что ее останки находились в «плохом состоянии консервации». Тем не менее, по словам исследовательской группы, гроб находился в хорошем состоянии, из-за того, что он пришел из периода, когда Нижним Египтом управляли люди гиксосов — когда фараоны правили регионом вокруг Фив.

По словам исследователей, гроб был вырезан из ствола дерева платана, и на момент его смерти он был бы побелен и окрашен в красный цвет. Девушке было 15 или 16 лет, и по расчетам, она ростом около 5 футов 1 дюйм, а драгоценности, которые сохранились нетронутыми, хотя мумия испортилась, возможно, были частью ее платья, которое является свадебным подарком для девушки, когда она выходит замуж.

Одно из колец на ее пальцах было изготовлено из кости, а другое было сделано из металла, а внутри него была вставлена синяя стеклянная вставка. Четыре найденные ожерелья являются каждое уникальным. В частности, одно ожерелье было сделано из темно-голубых круглых бусин, у другого были зеленые стеклянные бусы, а третье было необычайно эффектным. Его длина составила около 60 сантиметров и оно включало 74 бусины из аметиста, сердолика, янтаря, синего стекла и кварца, а также двух скарабеев, один из которых изображал Гора. В четвертом ожерелье было несколько ниток из бисера, которые на обоих концах были связаны вместе кольцом.