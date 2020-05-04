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Продолжается 30-й чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд высшей лиги. Сыграны матчи 7 тура в сильнейшем дивизионе.

Смолевичи — РЦОР-БГУ 0:2

Голы: 0:1 — Тве, 17; 0:2 — Яхшибоев (п), 90+1.

Минск — Торпедо-БелАЗ 2:5

Голы: 0:1 — Премудров, 8; 0:2 — Горбачик, 32; 0:3 — Горбачик, 37; 1:3 — Хващинский, 40; 1:4 — Горбачик, 45+1; 1:5 — Велозу, 84; 2:5 — Ролович, 89.

Рух — Городея 1:1

Голы: 0:1 — Сорокин, 50; 1:1 — Колпачук, 90+1.

Динамо-Минск — Слуцк 1:2

Голы: 0:1 — Салу, 22; 0:2 — Сирима, 52; 1:2 — Бручич, 86.

Белшина — Динамо-Брест 0:3

Голы: 0:1 — Ясюкевич (аг), 12; 0:2 — Гордейчук, 52; 0:3 — Лаптев, 63.

Витебск — Славия-Мозырь 2:3

Голы: 0:1 — Нарх (п), 34; 1:1 — Гуренко, 56; 2:1 — Ниолаеску, 65; 2:2 — Слюсар, 87; 2:3 — Слюсар (п), 88.

БАТЭ — Неман 3:1

Голы: 1:0 — Дубайич, 12; 2:0 — Стасевич (п), 17; 2:1 — Кдимян, 31; 3:1 — Нехайчик, 70.

Шахтер — Ислочь 4:0

Голы: 1:0 — Лисакович, 15; 2:0 — Подстрелов, 62; 3:0 — Лисакович, 78; 4:0 — Бодул, 85.

ЭМБЛЕМА И НАЗВАНИЕ И В Н П МЯЧИ  О
1 Минское "Динамо" снова бито Слуцк 7 5 1 1 14-9 16
2 Минское "Динамо" снова бито Торпедо-БелАЗ 7 4 2 1 9-4 14
3 Минское "Динамо" снова бито БАТЭ 7 4 1 2 11-6 13
4 Минское "Динамо" снова бито РЦОР БГУ 7 4 0 3 8-7 12
5 Минское "Динамо" снова бито Ислочь 7 4 0 3 9-11 12
6 Минское "Динамо" снова бито Шахтер 7 3 2 2 9-3 11
7 Минское "Динамо" снова бито Динамо-Брест 7 3 1 3 9-7 10
8 Минское "Динамо" снова бито Городея 7 3 1 3 4-6 10
9 Минское "Динамо" снова бито Витебск 7 3 1 3 6-8 10
10 Минское "Динамо" снова бито Славия-Мозырь 7 3 1 3 10-12 10
11 Минское "Динамо" снова бито Динамо-Минск 7 3 0 4 10-8 9
12 Минское "Динамо" снова бито Рух 7 2 3 2 3-3 9
13 Минское "Динамо" снова бито Минск 7 3 0 4 11-15 9
14 Минское "Динамо" снова бито Неман 7 2 2 3 7-7 8
15 Минское "Динамо" снова бито Смолевичи 7 0 3 4 3-9 3
16 Минское "Динамо" снова бито Белшина 7 0 2 5 5-13 2

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