Продолжается 30-й чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд высшей лиги. Сыграны матчи 7 тура в сильнейшем дивизионе.
Голы: 0:1 — Тве, 17; 0:2 — Яхшибоев (п), 90+1.
Голы: 0:1 — Премудров, 8; 0:2 — Горбачик, 32; 0:3 — Горбачик, 37; 1:3 — Хващинский, 40; 1:4 — Горбачик, 45+1; 1:5 — Велозу, 84; 2:5 — Ролович, 89.
Голы: 0:1 — Сорокин, 50; 1:1 — Колпачук, 90+1.
Голы: 0:1 — Салу, 22; 0:2 — Сирима, 52; 1:2 — Бручич, 86.
Голы: 0:1 — Ясюкевич (аг), 12; 0:2 — Гордейчук, 52; 0:3 — Лаптев, 63.
Голы: 0:1 — Нарх (п), 34; 1:1 — Гуренко, 56; 2:1 — Ниолаеску, 65; 2:2 — Слюсар, 87; 2:3 — Слюсар (п), 88.
Голы: 1:0 — Дубайич, 12; 2:0 — Стасевич (п), 17; 2:1 — Кдимян, 31; 3:1 — Нехайчик, 70.
Голы: 1:0 — Лисакович, 15; 2:0 — Подстрелов, 62; 3:0 — Лисакович, 78; 4:0 — Бодул, 85.
|№
|ЭМБЛЕМА И НАЗВАНИЕ
|И
|В
|Н
|П
|МЯЧИ
|О
|1
|Слуцк
|7
|5
|1
|1
|14-9
|16
|2
|Торпедо-БелАЗ
|7
|4
|2
|1
|9-4
|14
|3
|БАТЭ
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|4
|РЦОР БГУ
|7
|4
|0
|3
|8-7
|12
|5
|Ислочь
|7
|4
|0
|3
|9-11
|12
|6
|Шахтер
|7
|3
|2
|2
|9-3
|11
|7
|Динамо-Брест
|7
|3
|1
|3
|9-7
|10
|8
|Городея
|7
|3
|1
|3
|4-6
|10
|9
|Витебск
|7
|3
|1
|3
|6-8
|10
|10
|Славия-Мозырь
|7
|3
|1
|3
|10-12
|10
|11
|Динамо-Минск
|7
|3
|0
|4
|10-8
|9
|12
|Рух
|7
|2
|3
|2
|3-3
|9
|13
|Минск
|7
|3
|0
|4
|11-15
|9
|14
|Неман
|7
|2
|2
|3
|7-7
|8
|15
|Смолевичи
|7
|0
|3
|4
|3-9
|3
|16
|Белшина
|7
|0
|2
|5
|5-13
|2