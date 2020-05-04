Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что выборы главы государства в стране не будут перенесены и пройдут этим летом.

Такое заявление он сделал в ходе видеоконференции со своим молдавским коллегой Игорем Додоном в понедельник, 4 мая.

Лукашенко отметил, что дата выборов будет определена в ближайшее время.

«У нас нет оснований здесь их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок — конец августа», — цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.