Пекин прибег к дезинформации, чтобы мир не узнал вовремя о вирусе SARS-CoV-2, заявил глава Госдепартамента США. По словам Майкла Помпео, эксперты ВОЗ до сих пор не смогли попасть в лабораторию в Ухане.

Коммунистическая партия Китая «сделала все, что могла», чтобы «мир не узнал вовремя» о коронавирусе SARS-CoV-2. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в интервью американскому телеканалу ABC News в воскресенье, 3 мая. По его словам, официальный Пекин продемонстрировал «классическую коммунистическую попытку дезинформации» и «повел себя подобно авторитарным режимам, утаивая, вводя в заблуждение и используя в качестве инструмента Всемирную организацию здравоохранения» (ВОЗ). Однако президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «отчетливо дал понять», что Вашингтон «собирается привлечь причастных к ответственности», подчеркнул Помпео.

Высказывание главы Госдепартамента прозвучало на фоне сделанного несколькими днями ранее заявления офиса директора Национальной разведки США, в котором Китай назван местом происхождения вируса. При этом разведсообщество согласно с учеными в том, что возбудитель заболевания COVID-19 «не создан руками человека и не является генетически модифицированным». Разведсообщество США продолжит тщательно изучать появляющуюся информацию «с целью определить, началась ли вспышка заболевания через контакт с зараженным животным или в результате происшествия в лаборатории в Ухане», подчеркивалось в документе.

Госсекретарь США упомянул китайские «лаборатории, не соответствующие стандартам». Мир «не впервые оказывается уязвим для вирусов в результате ошибок в китайской лаборатории», отметил Помпео. По его словам, ни экспертам США, не группе ВОЗ не удалось попасть в лабораторию института вирусологии в китайском городе Ухань. «У нас по-прежнему нет нужных образцов вируса», — резюмировал глава Госдепартамента.

Коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у более 3,5 млн человек в 212 странах и территориях с момента обнаружения в Китае в конце 2019 года. От последствий заболевания скончались более 240 000 человек. Первое место по числу заражений и летальных исходов занимают США.