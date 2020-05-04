В Министерстве здравоохранения страны сообщили, что ситуация с COVID-19 и пневмониями в Витебске стабилизирована.

Эпидемиологическую ситуацию, которая сейчас складывается в Витебске, в ведомстве характеризуют как «плавный уход с плато». Видимо, пик заболеваемости здесь преодолен. Медики приступают к поэтапному выводу некоторых непрофильных больниц в регионе из оказания медицинской помощи больным с COVID-19 и пневмониями.

По информации Минздрава, следующие две недели в Витебске будет вестись поэтапная санобработка больниц, которые в начале весны приняли на себя основные потоки пациентов с COVID-19, тяжелыми формами других респираторных инфекций и пневмониями.

В понедельник, 4 мая, уже освобождено одно из зданий Витебского областного клинического центра. Планируется, что к середине недели будет освобожден весь центр. Большая часть пациентов выписана. Те, кто еще нуждаются в лечении или реабилитации, будут переведены в другие учреждения.

В пятницу, 8 мая, медики планируют начать санобработку Витебского областного клинического противотуберкулезного диспансера, отделений Витебской городской центральной клинической больницы. В министерстве не теряют надежды, что после проведения санитарных работ часть медицинских учреждений вернется к прежнему режиму работы.

«Стабилизирована ситуация не только в Витебске, но и в ряде районов области. в том числе в Докшицком, Бешенковичском, Шумилинском, Лиозненском, Поставском районах. Благодаря самоотверженной и профессиональной работе медицинских работников и принимаемым организационным мерам, в целом по области обстановка остается контролируемой», – сообщает Телеграмм канал Минздрава.