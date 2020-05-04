К 4 мая, по информации Министерства здравоохранения, в стране выздоровели и выписаны 3259 пациентов, у которых был подтвержден диагноз COVID-19.

За статистический период проведено 211369 тестов на заболевание. Из них – 17489 положительных (8,2%). За сутки число заболевших увеличилось на 784.

За весь период слежения за распространением инфекции на территории страны умерли 103 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

В мире на утро 4 мая подтверждено 3562823 заражения. За сутки прибавилось 82069 случаев (2,4%).