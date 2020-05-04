Во вторник 5 мая Палата представителей рассмотрит новый проект закона об амнистии.

Отметим, что проект «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов» был внесен в Палату представителей 24 апреля.

Планируется, что этот проект будет рассмотрен в двух чтениях. Его могут успеть подписать Совет Республики и президент до Дня Победы, 9 мая. Сообщается, что в ходе амнистии на свободу смогут выйти около двух тысяч человек.

От иных наказаний, не связанных с заключением, будут освобождены около 3500 человек. Примерно для 6 500 человек срок лишения свободы будет снижен на год.