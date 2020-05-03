30 апреля 2020 года Министерство культуры объявило конкурс на создание сериала.

В течение шестнадцати месяцев исполнитель должен в выбранном по своему усмотрению жанре (драма, мелодрама, приключения, остросюжетный фильм) создать кино, в игровой форме отражающее достижения социально-экономического развития Республики Беларусь.

Фильм задумывается 8-серийный, на одном из государственных языков с версией с субтитрами на английском. Каждая серия должна быть не менее 44 минут. Общая ориентировочная стоимость – 3400000 белорусских рублей. Предполагается средствами республиканского бюджета в размере 1500000 белорусских рублей (в том числе в 2020 году – 900000) закрыть не более 70% от стоимости производства фильма.

Дата окончания приема предложений – 27 мая текущего года.