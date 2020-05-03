День Конституции отмечается в Японии ежегодно 3 мая, начиная с 1948 года — с первой годовщины вступления в силу новой Конституции, и является государственным праздником в стране.

Конституция 1947 года, хотя и унаследовала некоторые положения прежней Конституции Мэйдзи, но носила принципиально новый характер, который определялся сложившейся в стране ситуацией.

Потерпев поражение во Второй мировой войне, оккупированная американскими войсками Япония была вынуждена принять требования союзников по демократизации политической системы. Основными положениями нового закона государства стали признание суверенитета народа, основных прав человека, принципов разделения власти и местного самоуправления.

Таким образом, Япония получила юридическую базу для развития в качестве страны с парламентской демократией. Новое определение получила роль императора, утратившего неограниченные полномочия и ставшего «символом государства» .

Еще Конституция 1947 года провозгласила отказ от войны (Статья 9) как суверенного права нации при разрешении международных споров, что в корне отличает ее от конституций других государств. Текст послевоенной Конституции был подготовлен американскими юристами из штаба оккупационных войск с учетом мнения японских правоведов и политиков.

В некоторой степени это предопределило тот факт, что время от времени в политических кругах страны слышны требования пересмотреть Конституцию и придать ей «исконно национальный» характер. Ведь после 3 мая 1947 года никакие поправки в Конституцию Японии не вносились.

В сам же праздник, который проходит во время так называемой «золотой недели» (она включает День Сёва 29 апреля, День конституции Японии 3 мая, День зелени 4 мая и День детей 5 мая), обычно в учебных заведениях проводятся лекции о значении демократической конституции для Японии, а также в этот день здание парламента открыто для посетителей.