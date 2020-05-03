На прошедшем 3 мая 2020 года совещании у президента страны обсуждалась ситуация в здравоохранении в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Я сегодня претензий ни к Министерству здравоохранения, ни к главным врачам больниц не предъявляю. Мы четко выработали системы лечения инфицированных людей», – заявил глава государства.

Он отметил, что внимательно следит за распространением коронавируса и лечением пневмонии. У 30% пациентов, болеющих пневмонией, диагностирован COVID-19. В стране используются всего 10% аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). «У нас сегодня на ИВЛ чуть больше 200 человек. А аппаратов ИВЛ – 2,5 тыс.», – уточнил президент.

«За 4 месяца общая смертность в стране уменьшилась на 1,5%. Если каждый квартал будем удерживать 1,5%–2%, то мы на 7–8% уменьшаем смертность. Это очень хороший показатель на фоне того, что у некоторых государств смертность постоянно растет. У нас динамика вниз уже несколько лет», – сказал он.

По состоянию на 2 мая зафиксировано 97 смертей пациентов с COVID-19. За период учета распространения инфекции от болезней системы кровообращения умерли почти 25 тыс. человек, от онкологии – примерно 6,4 тыс.

«Но что меня поразило: от отравления алкоголем умерли 482 человека, самоубийств – 470. Уже почти 1 тыс. человек погибли от алкоголя и самоубийств! На пожарах погибли 218 человек. На дорогах за 4 месяца в авариях погибли 163 человека. Утонули 89 человек – почти столько, сколько от разного рода болезней, отягощенных COVID-19» – отметил Александр Лукашенко.