Несмотря на неблагоприятную эпидемиологической ситуацию, на прошедшем 3 мая совещании президент заявил, что мы не можем отменить парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Отметив, что он очень долго над этим думал, глава государства сказал, что во время войны умирали ради нас, и добавил: «Подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого скажут, что испугались. Меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам. И вообще, Беларусь – это живой памятник той войны. И я думаю, что в этот день здесь могли бы присутствовать представители всех государств».

«Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери», – заявил Александр Лукашенко.

«Участников войны осталось совсем немного. Они понимают, и мы должны их сберечь. Хоть они и первыми затребовали, чтобы их привезли на это мероприятие. Понятно, что им уже за 90. Подумаем, как с ними быть. Я придерживаюсь своей тактики – стариков надо поберечь. Мы все видим, что все эти инфекции прежде всего цепляются за стариков, хотя болеют и молодые. Поэтому никого на это массовое мероприятие тащить не надо», – сказал президент.

Пока белорусские войска готовятся к параду 9 мая в День Победы в Минске, поступило сообщение о том, что китайские и российские военные отказались от участия в нем.