3 мая — национальный праздник Польши День Конституции. Он отмечается в память об Основном законе Речи Посполитой (РП), принятом 4-летним Сеймом в этот день в 1791 году в Варшаве.

Конституция распространялась также на литовские, латвийские, белорусские и украинские земли РП и должна была содействовать укреплению государства, на которое покушались соседние страны.

Как отмечает профессор Пшемыслав Журавский вель Граевский, политолог из Лодзинского университета, все народы давней Речи Посполитой имеют право на это наследие. Это была общая конституция предков сегодняшних поляков, литовцев, белорусов, украинцев и латышей, так как все эти народы входили в состав Речи Посполитой. Они ее защищали.

Конституция 3 мая была первым в Европе и вторым в мире (после Конституции США), кодифицированным Основным законом государства. Конституция закрепила разделение властей на три ветви — законодательную, исполнительную и судебную, как это принято в современном мире. Однако 23 ноября 1793 года Конституция и созданные на ее основе органы власти были отменены решением Гродненского сейма РП.

Конституция 3 мая стала легендарной для современников и потомков, потому что считалась последней надеждой спасти РП от уничтожения, как символ справедливости и независимости Польши.

В 1793 и 1795 гг. Россия, Пруссия и Австрия осуществили второй и третий разделы РП, уничтожив польскую и литовскую государственность.

Три оригинальные рукописи текста Конституции 3 Мая сохранились до наших дней в варшавском Главном архиве древних документов.