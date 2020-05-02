В Беларуси на 2 мая зарегистрировано 15 828 человек с положительным анализом на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

С начала вспышки на территории страны умерли 97 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, выздоровели и выписаны 3117 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всего проведено 195 430 теста, положительными оказались 8,2% из них.

По сравнению с данными за 1 мая, за сутки в стране зарегистрировали 911 новых случаев заражения, 199 выздоровевших и выписанных. Четыре человека умерли. За один день провели 9168 тестов.

Напомним, что каждый день в Беларуси выявляют больше новых случаев заражения на миллион населения, чем у соседей. Минздрав считает ситуацию с коронавирусом контролируемой и объясняет такой рост количеством проведенных тестов.

Представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев отметил, что одной из ведущих причин быстрого развития эпидемии в нашей стране является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования.