Визовые центры Польши в Бресте, Гродно и Минске возобновят свою работу с 11 мая, об этом говорится в сообщении польского правительства, передает Sputnik.by.

Консульский отдел Посольства Республики Польша в Минске, Генконсульства в Бресте и Гродно изменили правила приема клиентов с 1 по 31 мая. Прием по юридическим и гражданским вопросам проводится только в случаях, когда требуется помощь консула.

Прием визовых заявлений приостановлен, в то же время с 11 мая подать документы могут следующие категории граждан: работающие в Польше или имеющие разрешение на работу, в том числе сезонного характера; обладатели карты поляка; водители-международники.

В то же время прием документов на карту поляка пока приостановлен.

Отмечается, что лица, которые планируют поездку в Польшу для других целей, будут приняты на следующих этапах возобновления приема заявлений.

По последним данным, количество заболевших коронавирусом в Польше превысило 13 тысяч человек, умерли 650 пациентов с COVID-19. В стране объявлен режим эпидемии, границы для иностранцев закрыты, восстановлен контроль на границах Шенгенской зоны. Не работают школы, детсады и университеты, мелкий бизнес, перемещение граждан ограничено.