Президент Беларуси Александр Лукашенко до сих пор не сдавал тест на коронавирус. Об этом пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт рассказала во время ток-шоу на телеканале «Беларусь 1», передает БЕЛТА.

«Я уже где-то это комментировала. В этом нет никакой необходимости. Вот единственная причина, по которой так происходит», — заявила пресс-секретарь.

Она отметила, что все знают о том, что президент живет за городом, за многие годы не менял своих привычек, ведет здоровый образ жизни, у него крепкий иммунитет, и глава государства хорошо себя чувствует. «Именно в этой связи необходимости делать тест на сегодняшний день нет», — сказала Наталья Эйсмонт.

В Беларуси на 2 мая зарегистрировано 15 828 человек с положительным анализом на COVID-19. За весь период эпидемии умерли 97 человек, вылечились 3117 пациента.