Согласно прогнозам ИКАО, к сентябрю 2020 года общее число авиапассажиров на международных рейсах может уменьшиться на 1,2 миллиарда человек по сравнению с обычными условиями. Таким образом, пропускная способность международной авиационной сети по сравнению с прогнозом на первые три квартала этого года может сократиться на две трети.

Наиболее значительно число туристов сократится в Европе, особенно во время пикового сезона летних путешествий, а также в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

С начала февраля 2020 года в ИКАО регулярно обновляют анализ экономических последствий COVID-19 для воздушного транспорта. Эта информация имеет важное значение для многих правительств и региональных организаций, которые в настоящее время планируют меры по восстановлению экономики, пострадавшей от COVID-19.

«Поскольку пока нет никакой определенности в том, что касается масштабов и продолжительности пандемии, ИКАО разработала шесть вариантов восстановления, исходя из потенциальных краткосрочных экономических последствий пандемии COVID-19», – сообщила Генеральный секретарь ИКАО Фан Лю в своем послании представителям государств-членов ИКАО.