В преддверии Всемирного дня свободы печати, который ежегодно отмечается 3 мая, специальный докладчик ООН Дэвид Кайе призвал все государства мира освободить журналистов, задержанных в связи с исполнением профессионального долга, также прекратить репрессии против представителей независимой прессы, в том числе тех, кто разоблачает ложную информацию о коронавирусе.

«Благодаря свободной прессе у людей есть доступ к информации любого рода и это особенно важно в период кризиса в сфере общественного здравоохранения. В последние месяцы независимая журналистика стала важным источником публичной информации; именно ее представители разоблачают обман со стороны правительств, помогают людям во всем мире понять природу и масштабы кризиса, который мы переживаем», — заявил специальный докладчик по вопросу о защите права на свободу мнений Дэвид Кайе.

В заявлении, обнародованном в связи с Всемирным днем свободы печати, эксперт напомнил об обязанности государств обеспечивать благоприятные условия для работы представителей средств массовой информации, а не преследовать их. В период пандемии задержания и аресты журналистов и содержание их в переполненных следственных изоляторах и тюрьмах увеличивают вероятность их заражения коронавирусом.

«С начала вспышки COVID-19… я получаю тревожные сообщения о преследовании журналистов якобы за распространение дезинформации», – сказал cпециальный докладчик. Он осудил любые попытки правительств притеснять и наказывать представителей независимой прессы, которые пытаются предать гласности факты, которые замалчиваются, или разоблачить заведомо ложную информацию.

По оценкам Комитета защиты журналистов, 250 представителей СМИ томятся в тюрьмах в связи с выполнением ими своих профессиональных обязанностей. Одновременно организация «Репортеры без границ» сообщила в ООН о «волне нарушений свободы прессы» в период пандемии.

Эксперт ООН призвал немедленно покончить с криминализацией журналистики и в срочном порядке освободить из-под стражи всех представителей этой профессии. Он подчеркнул, что сотрудники любых средств информации должны иметь возможность работать, не опасаясь за свою безопасность.

Тема Всемирного дня свободы печати в 2020 году – «Журналистика без страха и предвзятости». Таково название и глобальной кампании ЮНЕСКО в СМИ и социальных сетях. 3 мая по всему миру пройдут мероприятия, посвященные свободе журналистики, в том числе в формате онлайн-дискуссий и семинаров. В последующие дни состоятся также Диалог высокого уровня, вебинары и дискуссии на таких платформах, как Facebook Live, YouTube, и Microsoft Teams.