Что и когда в ВОЗ знали о COVID-19

Прошло три месяца с тех пор, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию COVID-19 чрезвычайной ситуацией международного значения, хотя тогда за пределами Китая было выявлено лишь 82 случая заражения не известным ранее вирусом и ни одной связанной с ним смерти. Сегодня, когда число заболевших перевалило за три миллиона, и кое-кто критикует ВОЗ за медлительность, мы предлагаем вам хронику развития событий в первый месяц нового года.

31 декабря 2019 года. В Систему эпидемиологической оперативно-аналитической информации поступили сообщения о том, что в китайском городе Ухань появились случаи пневмонии неизвестного происхождения.

1 января 2020 года. ВОЗ, в соответствии с процедурой, закрепленной в Международных медико-санитарных правилах, обращается к властям Китая с просьбой предоставить дополнительную информацию. Одновременно в состояние готовности приведена группа экспертов по контролю над чрезвычайными ситуациями, а также региональные и страновые команды ВОЗ – с целью координации ответных действий.

2 января. Информация о ситуации в Китае направлена в Глобальную сеть предупреждений о вспышках болезней и ответных действий (GOARN), объединяющую более 260 учреждений и ведомств в 70 странах.

3 января. На встрече с представителями ВОЗ в Пекине Китай проинформировал их о сложившейся ситуации.

4 января. ВОЗ сообщает о случившемся на Твиттере. Смертельных случаев на тот момент еще не было.

5 января. ВОЗ предоставляет подробные технические данные государствам – членам организации, в том числе – рекомендации о том, как снизить риск острых респираторных инфекций. Опираясь на информацию, поступающую из Китая, в ВОЗ исходили из того, что неизвестный вирус не передается от человека к человеку. Одновременно организация обнародовала существующую техническую информацию, которая была доступна как научному сообществу и экспертам в области здравоохранения, так и СМИ.

10–11 января. Опираясь на сведения об уже известных коронавирусах, ВОЗ публикует целый пакет рекомендаций о том, как выявлять вирус, тестировать людей с подозрением на него и вести больных, а также защитить медработников от заражения, если все-таки выяснится, что вирус передается от человека к человеку. В организации подготовили «индекс готовности», призванный помочь странам оценить, насколько они подготовлены к тому, чтобы дать отпор потенциальной эпидемии. А власти Китая эксперты предупредили о возможности распространения вируса, учитывая, что Ухань – один из крупнейших международных аэропортов.

11 января. Китай предоставляет странам генетический код вируса, необходимый для его распознания. В тот же день поступает сообщение о первой смерти.

13 января. Обнаружен первый случай инфекции за пределами Китая – в Таиланде. ВОЗ публикует инструкции по подготовке инструментария для диагностики коронавируса методом ПЦР (полимеразной цепной реакции).

14 января. ВОЗ сообщает в Твиттере о результатах предварительного расследования, проведенного в Китае: доказательств того, что вирус передается от человека к человеку, не найдено. Но в тот же день на пресс-конференции эксперты ВОЗ предупредили о вероятности такой передачи. Эта информация была подхвачена СМИ.

20–21 января. Делегация ВОЗ побывала в Ухане и обнаружила признаки того, что вирус передается от человека к человеку.

22–23 января. Генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Гебрейесус созывает Комитет по чрезвычайным ситуациям, в который входят 15 независимых экспертов из разных уголков мира. На тот момент подтвержден 581 случай заражения, 10 из них – вне Китая. Члены Комитета разошлись во мнениях касательно того, присвоить ли эпидемии статус чрезвычайной ситуации международного значения, и решили дождаться более полной информации.

27 января. Генеральный директор ВОЗ вместе с коллегами встречается в Пекине с президентом Китая Си Цзинпином и другими высшими руководителями. Цель визита – узнать, что предпринимают власти и как ВОЗ может им помочь. Китай согласился принять группу экспертов из разных стран, включая Германию, Нигерию, Россию, Сингапур, США, Южную Корею и Японию.

30 января. Комитет по чрезвычайным ситуациям поручает генеральному директору ВОЗ объявить распространение неизвестного коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного масштаба. На тот момент за пределами Китая было подтверждено 82 случая заражения, но ни одного смертельного исхода.

Как сказал доктор Тедрос, Всемирная организация здравоохранения с первых дней сделала все, чтобы предупредить мир об опасности и сдержать распространение. «Мы сразу забили тревогу и продолжали это делать, – сказал глава ВОЗ. – Мы многократно предупреждали, что у нас еще есть возможность подготовиться к эпидемии и не допустить широкомасштабного распространения вируса в обществе».

Не все государства прислушались к ВОЗ. 11 марта, когда в 114 странах было подтверждено 118 тысяч случаев заражения COVID-19 и 4 291 человек умер от его последствий, стало ясно, что речь идет не просто об эпидемии, а о пандемии.

С первых недель распространения вируса ВОЗ стала лидером и главным координатором работы по борьбе с пандемией COVID-19: от мобилизации экспертов и исследователей из разных стран, которые сегодня уже проводят совместные клинические испытания потенциальных лекарств и работают над созданием вакцины, до разработки рекомендаций в самых разных областях, включая диагностику, социальную изоляцию, ведение больных, психологическую помощь, в том числе детям, правильное питание и многое другое.

И это, не говоря о практической помощи:

— в страны по всему миру направлены миллионы комплектов для тестирования и защитного оснащения;

— 2,3 млн медицинских работников прошли онлайн обучение, которое продолжается и сейчас;

— идет работа с интернет-компаниями с целью противостояния «эпидемии дезинформации»;

— в духе открытости и прозрачности ВОЗ проводит ежедневные пресс-конференции;

— в сотрудничестве с Леди Гага и организацией Global Citizen был организован музыкальный марафон онлайн в поддержку медицинских работников.

«Единственное, чего мы НЕ сделали: – подчеркивает доктор Тедрос, – мы не опустили руки и не сдались – и не сдадимся!». По его словам, ВОЗ сейчас разрабатывает стратегии на ближайшие месяцы и продолжает снабжать необходимыми материалами и оборудованием страны, которые нуждаются в такой поддержке. Но больше всего сегодня нужны международная солидарность и сплоченность.

Генеральный директор ВОЗ напоминает, что коронавирус может привести к опустошительным последствиям: «Он страшнее чем террористический акт и может вызвать потрясения в политической, экономической и социальной сферах». «Но выбор – за нами, – утверждает доктор Тедрос. – И этот выбор – национальное единство и международная солидарность».