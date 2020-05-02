9 мая в Минске пройдет не только парад, но и большой концерт на площади Победы.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране из-за коронавируса, “Минскконцерт” собирается потратить 600 тысяч рублей на оборудование и сценические конструкции, сообщает «Еврорадио». Вот как это будет выглядеть.

В 2019 году на площади Победы уже проходил праздничный концерт “Бессмертные песни” телепроекта “Площадь Победы — 2019”. Это был совместный проект Минкульта, Мингорисполкома и Белтелерадиокомпании. Он ежегодно проводится с 2016 по поручению главы государства.

Как сообщалось ранее, китайские и российские военные отказались от участия в параде Победы 9 мая в Минске. Предполагалось, что в Минске пройдут 19 белорусских парадных расчетов и по одному — из Китая и России.