30 апреля исполнилось три месяца с момента объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайной ситуации международного значения из-за коронавируса.

Борьба с COVID-19 не должна лишать людей возможности обращаться за медицинской помощью, не связанной с этой инфекцией, все дети должны получать прививки, а системы здравоохранения стран должны справляться с двойной нагрузкой. Об этом заявил региональный директор ВОЗ по странам Европы Ханс Клюге.

Ситуация в европейском регионе неоднородна: в западно-европейских странах эпидемия идет на убыль, а в России, Беларуси, Казахстане и Украине число случаев заражения растет. В Турции, по словам представителя ВОЗ, ситуация стабилизировалась.

В целом на европейский регион приходится 46 процентов глобальных случаев инфицирования и 63 процента всех летальных исходов. Больше всего болезнь распространена в Италии, Великобритании, Германии и Франции. Однако эти страны, как отметил Клюге, вышли на плато, то есть ежедневное число заразившихся там перестало расти.

В целом 44 страны, входящие в европейский регион ВОЗ, на определенном этапе ввели полные или частичные ограничения, чтобы остановить распространение болезни. Сегодня в 21 из них начали ослаблять режим самоизоляции, еще 11 планируют сделать это в ближайшие дни.

«Я и раньше говорил, и снова повторюсь, вирус беспощаден, а мы должны оставаться начеку», – подчеркнул Клюге. Он напомнил о рекомендациях ВОЗ, связанных с ослаблением карантинных мер. Одно из главных требований – способность систем здравоохранения выдержать двойную нагрузку, связанную с борьбой с коронавирусной инфекцией и оказанием медицинских услуг, не связанных с COVID-19.

Региональный директор ВОЗ призвал всех родителей прежде всего позаботиться о своевременной вакцинации детей. Он напомнил, что в 2018 году более полумиллиона детей в регионе не получили первую прививку от кори, а уже в 2019-ом – около 100 тысяч детей заболели. Более того, только за первые два месяца текущего года этим опасным заболеванием заразились 6 тысяч человек. «Мы не можем допустить ухудшения ситуации, – подчеркнул Клюге. – Мы должны сделать все возможное, чтобы дети не стали косвенными жертвами пандемии коронавируса, заразившись инфекциями, которые можно предотвратить при помощи вакцины».

Это касается и людей, которым требуется медицинская помощь, не связанная с COVID-19, – они тоже могут стать косвенными жертвами пандемии. Что касается коронавируса, то, по словам Клюге, даже там, где ситуация стабилизировалась, по-прежнему необходимо выявлять и изолировать заразившихся и людей, которые с ними контактировали, чтобы противостоять новым волнам инфекции.