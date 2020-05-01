В Могилёве стартовала необычная акция «Марафон #75кмзаПобеду».

Всем желающим предлагается с 1 по 15 мая пробежать не менее 75 километров. Бегая в любое удобное время, участники должны фиксировать свои результаты при помощи фитнес-приложений и делиться ими на своих страницах в интернете с хештегом #75кмзаПобеду в социальных сетях: «Инстаграм», «Фэйсбук», «ВКонтакте», «Одноклассники».

Итоги акции планируется подвести 15 мая. 10 победителей будут определены при помощи рандомайзера (генератора случайных чисел). Они получат призы от организаторов – отдела спорта и туризма могилевского горисполкома и могилевского горкома ОО «Белорусский республиканский союз молодежи».